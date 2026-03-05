Forum de l’emploi saisonnier à Saint-Raphaël : plus de 1 000 offres à pourvoir

À l’approche de la saison touristique, Estérel Côte d’Azur Agglomération, en partenariat avec France Travail, organise la 18ᵉ édition du Forum de l’emploi saisonnier et des jobs étudiants, le mercredi 11 mars de 13h à 17h, au Palais des Congrès de Saint-Raphaël (Port Santa Lucia). Devenu un rendez-vous essentiel du territoire, l’événement se distingue par son efficacité : lors de l’édition 2025, il avait réuni plus de 1.300 visiteurs et permis 200 embauches le jour même, complétées par 450 recrutements à l’issue d’entretiens ultérieurs.

Pour cette nouvelle édition, près de 80 entreprises locales proposeront plus de 1.000 offres d’emploi dans des secteurs variés : hôtellerie, restauration, tourisme et animation, hôtellerie de plein air, commerce, grande distribution et services. Les postes concernent aussi bien les vacances de printemps que la saison estivale, avec même certaines opportunités en CDI. Pensé comme un véritable outil de recrutement, le forum mise sur une organisation optimisée, avec une signalétique spécifique facilitant les échanges et un repérage clair des offres accessibles aux mineurs, afin de fluidifier la circulation et de maximiser les chances d’embauche pour tous les candidats.