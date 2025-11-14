Forum Franchise Côte d’Azur : la rencontre des franchisés et franchiseurs

La franchise propose un modèle gagnant-gagnant. Pour le franchisé, il apporte une formule clé en main qui combine l’indépendance de gestion d’une entreprise avec le soutien et la notoriété d’un réseau déjà éprouvé. Pour le franchiseur, c’est le moyen de développer rapidement un réseau commercial avec un investissement financier réduit, en confiant la gestion des points de vente à des entrepreneurs motivés et engagés. Ce modèle, la CCI Nice Côte d’Azur a voulu le mettre à disposition des entrepreneurs azuréens en organisant un Forum Franchise Côte d’Azur. Sa 3ème édition se tiendra le 25 novembre de 9h30 à 17 heures au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule.

Cet événement annuel est devenu une référence régionale pour tous les porteurs de projets, entrepreneurs et commerçants intéressés par le modèle de la franchise, ainsi que pour les franchiseurs souhaitant développer leur réseau dans les Alpes-Maritimes. Il met en relation les futurs franchisés avec une cinquantaine d'enseignes nationales et locales issues de nombreux secteurs (commerce, restauration, services à la personne, immobilier, bien-être, beauté, sport, hôtellerie…). Il s’adresse aussi aux dirigeants souhaitant étendre leur modèle en franchise.

Des ateliers pratiques et conférences thématiques sont proposés toute la journée. Ils portent sur le financement, les aspects juridiques, les tendances du marché et la réussite en franchise. Des espaces de conseils personnalisés permettent d’échanger avec des experts, des franchisés qui partagent leur retour d'expérience, et d'obtenir une aide sur la structuration du projet ou le choix des réseaux.Plus de six cents visiteurs sont attendus.