Forum “Ose” à Nice : l’entrepreneuriat au féminin

Après le succès de sa 1e édition azuréenne, le forum “Ose”, dédié à l’entrepreneuriat féminin sera de retour à Nice le 13 février de 9 heures à 18h30 au Palais consulaire à Nice (20 boulevard Carabacel). Cette journée autour des femmes qui entreprennent, qu’elles soient porteuses de projet ou dirigeantes d’entreprise, vise à leur en apprendre plus sur l’entrepreneuriat, à accélérer leur business et à échanger avec des experts et des consœurs. Plus de 300 participantes sont attendues pour participer à la table-ronde, aux ateliers, au networking avec La Place Business. En fin de journée, un concours de pitch permettra aussi de valoriser des projets de dirigeantes et de porteuses de projet auprès de l’écosystème local.

Programme

9h00-9h15 : Introduction par Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice Côte d’Azur et Bernard Kleynhoff, Président commission développement économique et digital, Industrie, export et attractivité

9h15-10h30 : Table-ronde "Ma vie de déCCIdeuse " au cours de laquelle sera abordé le syndrome de l'imposteur, ses manifestations et son impact, en particulier sur les femmes. Elle mettra également en lumière le parcours de femmes dirigeantes à travers des expériences réussies... – avec la participation de Fabienne Gastaud, Vice-Présidente de la CCI Nice Côte d’Azur et animée par Estelle Cegelly.

10h30-18h00 : ouverture du village des partenaires et réseaux, RDV BtoB toute la journée avec les experts

11h00-13h00 : ateliers

Réussir en franchise : et si c'était vous ?

Le contrat homme clé : en l’absence d’une personne clé, comment préserver mon entreprise ?

La création d'entreprise orientée "approche client"

Financer son entreprise : les clés pour réussir

Vivez l'expérience d'un accompagnement CCI

14h00-15h30 : La Place Business au féminin, une rencontre de networking business

15h30-17h00 : Concours de pitch qui fait suite au dépôt de candidature et à la sélection effectuée afin de pouvoir présenter en 3 minutes son projet devant un jury.

17h30-18h00 : Remise des prix concours de pitch