“Forum Réseaux et Carrières au Féminin” : 2.500 emplois à la clé

"Elles bougent", l’association parrainée par 6 ministères qui vise à susciter des vocations auprès des filles dans les métiers des secteurs industriels, technologiques et scientifiques, lance la 12ème édition du “Forum Réseaux et Carrières au Féminin” dans un format 100% digital du 6 au 8 février. Ce forum de recrutement national et international a pour ambition d’aider les femmes à préparer leur entrée dans le monde du travail, à trouver un poste ou encore à développer leur réseau. Les inscriptions sont ouvertes du 16 janvier au 5 février, pour toutes les étudiantes et femmes en recherche d'emploi, stage ou alternance sur la plateforme Seekube.

Cette année, le Forum, entièrement digital, réunira plus de 2 500 offres d’emplois grâce aux 103 entreprises partenaires mobilisées. Elles proposeront 1 800 CDI, 500 stages et 300 contrats de professionnalisation et d’apprentissage.