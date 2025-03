Forum Restart à Antibes : l’entrepreneuriat c’est du sport

L’entrepreneuriat c’est du sport ! Et comme tout sportif, l’entrepreneur doit être coaché pour atteindre ses objectifs ! C’est aussi du coaching que peut apporter la 2e édition du Forum Restart qui aura lieu le jeudi 26 septembre de 13 à 20 heures à l’Azur Arena à Antibes. Organisé par la CASA, France Travail et leurs partenaires, ce forum se place en effet cette année olympique sous le signe du sport.

Au programme trois conférences de 14 à 17 heures (Les bons réflexes pour créer son site web ; L’Intelligence Artificielle au service du digital ; Créer une application : les pièges à éviter). Puis de 18h30 à 20 heures, des rencontres sportifs et entrepreneurs sur les thème de la culture du dépassement de soi, du goût de l’effort, de la gestion du stress, des valeurs collectives fortes… Avec les témoignages d’Alain Bernard, multiple médaillé olympique en natation ; Anne-Gaëlle Miry Devos, 3e au championnat du monde de Pentathlon moderne et ancienne gardienne de l’équipe de France de Waterpolo ; William Motti, finaliste olympique en décathlon ; Sylvain Marco et Julyan Motti, anciens basketteurs de haut niveau.