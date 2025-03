France Invest à Nice pour une soirée débat sur le financement

France Invest organise une nouvelle soirée d'échanges et de débats à Nice entre entrepreneurs et acteurs du financement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le rendez-vous est donné lundi 31 mars de 18 à 22 heures au Crowne Plaza Nice - Grand Arenas (Rue Costes et Bellonte). En ouverture de cette soirée seront présentés les chiffres clés du capital-investissement, puis au travers des témoignages de dirigeants d'entreprise de la région, les atouts d’une ouverture en capital et son impact sur la croissance des entreprises. La réunion sera clôturée par un point macro-économique présenté par Patrick Artus, économiste.

Au programme

18h : Introduction avec pour France Invest Christophe Deldycke, Président de la Commission Action Régionale, Laëtitia Estrosi-Schramm , Déléguée régionale et Alexandre Flageul – Délégué régional.

Président de la Commission Action Régionale, , Déléguée régionale et – Délégué régional. 18h15 : Actualité de France Invest et chiffres nationaux et régionaux du capital-investissement avec Alexis Dupont – Directeur général et Simon Ponroy – Directeur des études (France Invest)

– Directeur général et – Directeur des études (France Invest) 19h00 : Table ronde - témoignages des dirigeants d'entreprises

19h40 : Point de vue macro-économique de Patrick Artus – Économiste

– Économiste 20 h 15 : Cocktail apéritif

Inscription