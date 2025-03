France - Italie : une bible pour la coopération transfrontalière

Où en est la coopération transfrontalière France - Italie ? Pas très loin. Elle en reste encore à l’état de promesse. Si les Maralpins sont nombreux à franchir la frontière pour le shopping ou pour savourer les spécialités locales et, vice-versa, les Italiens pour des escapades azuréennes, la coopération transfrontalière n’a jamais vraiment décollé. (Photo WTM : lors de la présentation à Nice sur la terrasse de l’Anantara Hotel, de gauche à droite Philippine Leon Di Fede, directrice de Tribuca, Agostino Pesce, DG de la Chambre de Commerce Italienne de Nice, et Christiane Navas, journaliste)

Le coeur y est certes. Mais les actions restent limitées comme l’ont montré la quasi inexistence de coopération sanitaire lors de la pandémie Covid, ou encore la circulation pas vraiment fluidifié par le train avec des ruptures de charges ou par la route avec Piémont et Côte d’Azur séparés par un tunnel du col de Tende qui n’en finit pas de travaux.

Et pourtant, la logique y pousse. Hors la langue, notre histoire et notre culture sont si proches, tandis que la coopération pour les frontaliers se vit depuis longtemps au quotidien dans le travail cross frontières. En publiant la revue “La frontière en chiffres” 2024 à l’image de ce qu’elle fait avec “La Côte d’Azur en chiffres”, Tribuca, journal économique et juridique régional, a voulu aussi pousser à un changement de braquet. Avec l’appui de la Chambre de commerce italienne, elle a décidé de lancer l’étincelle, cela d’autant plus que les élus semblent avoir pris conscience de l’intérêt d’une accélération dans la coopération France - Italie.

Passionnée par notre voisin dont elle parle la langue, la journaliste Christiane Navas a poussé au-delà de la frontière, le travail qu’elle fait pour “La Côte d’Azur en chiffres”. En 80 pages et en deux langues, elle dessine le paysage économique de trois régions transfrontalières (PACA, Ligurie et Piémont) et de la Principauté monégasque. Elle fait parler les acteurs des deux côtés de la frontières, donne un coup de flash sur les problèmes communs, les particularités, dresse un état des lieux. Une bible pour la coopération transfrontalière azuréenne.