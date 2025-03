France : une feuille de route en 4 axes pour la “Décennie numérique”

“Les dix prochaines années marqueront une révolution numérique en Europe et dans le monde : l’intelligence artificielle constitue un tournant historique comme nous n’en avons pas connu depuis au moins trente ans avec l’avènement des outils de bureautique et d’internet, et avant cela la révolution de l’imprimerie” souligne Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, en préambule de la feuille de route de la France pour la “Décennie numérique”. Un document qui a été présenté aujourd’hui et met en avant quatre axes de travail : les compétences numériques, les infrastructures numériques, la transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics.

Infrastructures : quantique, industrialisation des technologies, edge computing...

Véritable “boussole numérique”, cette feuille de route détaille les mesures et les actions mises en œuvre afin de parvenir aux objectifs fixés pour 2030. A la demande de la Commission européenne ont été précisées les trajectoires prévisionnelles et les mesures phares déployées pour chacun des objectifs.

Dans le volet infrastructures, la France développera trois chantiers prioritaires d’ici 2030. Sont ainsi listés la poursuite de la stratégie nationale pour les technologies quantiques ; le développement des capacités de production et d’industrialisation des technologies électroniques ; l’accélération du déploiement des nœuds périphériques afin d’accompagner l’adoption de l’edge computing, en particulier dans l’industrie française.

Compétences numériques : formation initiale, académique, continue, parité...

Il est également insisté sur le développement des compétences numériques, clé de voûte de la transition numérique. Quatre chantiers sont retenus comme prioritaires : le renforcement de la formation initiale, à travers l’enseignement, dès l’école primaire, des compétences numériques et du renforcement des mathématiques ; le renforcement des formations académiques (BTS, DUT, licences professionnels, …) grâce à France 2030 ; le renforcement de la formation continue grâce à la multiplication des dispositifs et à des actions ciblées pour améliorer l’attractivité des filières numériques et scientifiques ; la lutte contre les écarts entre les femmes et les hommes dans les filières numériques et scientifiques.

Entreprises : numérisation des TPE/PME, soutien aux startups...

Concernant l’axe de la transformation numérique des entreprises, il s’agit de rattraper le retard de la numérisation des TPE/PME. Plus spécifiquement, est-il noté, la promotion de l’adoption de l’intelligence artificielle générative, grâce au développement de briques technologiques fondamentales et à leur spécialisation pour tous les secteurs économiques, fera l’objet de politiques publiques idoines. Parallèlement, le renforcement de l’excellence des écosystèmes d’innovation sera une priorité. Cela se traduira notamment par la construction d’un cadre normatif et règlementaire favorable à l’innovation et aux startups, par le renforcement de l’attractivité de l’écosystème d’innovation français et son interopérabilité européenne ou mondiale ou encore par le soutien à des start-ups industrielles et deep tech.”

Secteur public : simplification, ouvertures des données, numérisation des démarches...

Quatrième axe, la transformation numérique du secteur public. Il est prévu pour cela une large politique de simplification, la relance de la politique en faveur de l’ouverture des données et des codes sources, la tenue des engagements de la numérisation des 250 démarches publiques essentielles d’ici 2025 et le déploiement de systèmes d’identification numérique, notamment pour des usages régaliens.