­Franck Cannata sera le nouveau président de l’UPE06. Il a été élu hier soir par le collège des administrateurs du syndicat patronal azuréen avec 59 voix en sa faveur contre ­16 à l’avocate Marielle Walicki. L’élection s’est déroulée dans le centre d'entraînement de l'OGC Nice. Ce qui a permis à Franck Cannata, à l’issue du scrutin, de présenter en compagnie de Pierre Ippolito, actuel président, un maillot de l’OGC Nice à son nom avec le millésime 2028. Celui de la fin de son mandat de trois ans. Le nouveau président prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. (Photo DR).

Issu d’une famille de transporteurs, Franck Cannata a fondé Transcan en 2001, à l’âge de 20 ans, après la vente de l’entreprise familiale par son père. Il a démarré avec un seul camion et une forte volonté d’ancrage local. Au fil des ans, il a su développer sa société. Aujourd’hui, Transcan se présente comme un groupe structuré autour de plusieurs filiales, avec une forte croissance annuelle (environ 20 % par an), 500 collaborateurs, une flotte de 150 véhicules et plus de 75 .000 m² de locaux logistiques, principalement à Carros. Un vrai succès.

Franck Cannata, qui est d’autre part président de la Fédération nationale des Transports routiers (FNTR) 06 et 83, a mis l’humain au centre de son projet lors de la campagne pour cette présidence. Son programme, qui se place dans la continuité du mandat de Pierre Ippolito, repose sur trois axes forts :

un syndicat engagé et responsable, fondé sur un modèle collégial, représentatif, paritaire et ancré dans les réalités locales.

une continuité stratégique, avec le maintien des dispositifs structurants (Boost 06, Task Forces Logement & Mobilité, Réseau Femmes), et un dialogue renforcé avec les institutions.

une ouverture vers l’avenir, en intégrant les enjeux d’eau, d’énergie renouvelable, de numérique, de formation et d’aménagement du territoire pour renforcer la résilience des entreprises.

Trois axes forts pour un objectif : faire de l’UPE06 un centre de réflexion et de coopération économique, utile, agile et au service des entreprises du territoire. C’est ce qu’il présentera avec son équipe lors des Entreprenariales du 26 juin, à l'occasion d'un passage de pouvoir symbolique avant le 1er juillet et la prise de fonction officielle.