François-Xavier Rey, nommé Directeur Orange Sud-Est

Orange a annoncé la nomination de François-Xavier Rey, en tant que Directeur Orange Sud-Est. Il succède à Nicolas Drouillet nommé Directeur technique Orange France et prend en charge le pilotage des activités d’Orange dans le Sud Est (5.300 collaborateurs) avec pour mission de renforcer le rôle de l’opérateur en tant qu’acteur responsable et engagé sur ce territoire dont il est originaire. (Photo DR).

“Aux côtés de l’ensemble des salariés, avec les équipes managériales, je serai garant de l’efficacité collective et de la cohésion sur le territoire” a-t-il assuré. “En totale synergie avec le nouveau plan stratégique de l’entreprise, Trust the future, je serai spécialement attentif au développement des usages numériques afin de fournir l’excellence des réseaux et des services numériques innovants à l’ensemble de nos clients.”

François-Xavier Rey, 47 ans, est diplômé de l’ESCP Business School. Depuis son arrivée chez Orange en 2002, il a acquis une forte expérience dans différents domaines. Après 7 ans dans la distribution sur les marchés grand public et entreprise, en France et en Pologne, il rejoint le service des sports de la direction des contenus pour lancer le projet Orange Sport puis diriger le projet applicatif “Ligue 1”.

En 2015, il est directeur de cabinet du Directeur des Ressources Humaines du Groupe en contribuant notamment au processus de rénovation sociale, de simplification et de digitalisation de l’entreprise. Il devient ensuite Directeur des Ressources Humaines Adjoint de la zone Afrique Moyen Orient et dirige un programme de transformation pour 18 filiales avec notamment la création et l’ancrage du siège africain du Groupe Orange au Maroc. Depuis 2023, il occupait les fonctions de Directeur de l’Agence Distribution Sud-Est.