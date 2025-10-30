Françoise Escourbiac nommée DRH du Groupe Marzocco à Monaco

Nouvelle étape dans la carrière de Françoise Escourbiac, figure reconnue sur la Côte d'Azur dans le domaine des ressources humaines. La présidente de l’ANDRH Côte d’Azur vient d’être nommée directrice des ressources humaines du Groupe Marzocco, acteur franco-italien de référence dans l’immobilier haut de gamme, à Monaco. Le groupe familial, à l’origine notamment de la célèbre Tour Odéon, s’est imposé comme un symbole d’excellence en matière de promotion, construction et rénovation de biens d’exception. (Photo DR).

Avant de rejoindre la Principauté, Françoise Escourbiac a bâti un solide parcours au sein de grands groupes internationaux, notamment Vinci Construction, Pescanova et plus récemment Marineland Côte d’Azur (Parques Reunidos). Arrivée fin 2023, elle a accompagné la fermeture du parc marin et piloté la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Une mission qu’elle qualifie elle-même de "leçon d’humanité", marquée par la solidarité et la résilience des équipes.

En rejoignant le Groupe Marzocco, elle a déclaré sur son compte LinkedIn entamer ainsi "une nouvelle aventure humaine et professionnelle", plaçant les valeurs humaines au cœur des projets. Accueillie par Claudio, Luca, Daniele et Niccolò Marzocco, elle a exprimé sa volonté de contribuer à la croissance du groupe "avec humilité, engagement et énergie", en conciliant respect des traditions et modernité.