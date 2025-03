Françoise Escourbiac, présidente de l’ANDRH Côte d’Azur

Françoise Escourbiac est la nouvelle présidente du groupe 𝗖𝗼̂𝘁𝗲 𝗱'𝗔𝘇𝘂𝗿 de l'ANDRH (Association Nationale des DRH) qui couvre les Alpes-Maritimes et Monaco. Elle a été élue lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’association qui s’est tenue le 25 janvier. Elle est la Directrice des Ressources Humaines de Parques Reunidos / Marineland Côte d'Azur et succède à Anne Cagnard (Convers Telemarketing). Durant ses quatre années de mandat, cette dernière a notamment contribué avec son bureau au recrutement de nouveaux adhérents (près de 140 membres aujourd'hui) et a construit des Clubs d’expertise sur des thématiques RH spécifiques (la santé et la QVCT, le recrutement, le droit du travail…) afin de répondre aux besoins des membres.

Le nouveau bureau s'est réuni hier, jeudi 1er février, pour développer la feuille de route du Groupe.