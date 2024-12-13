Frédérique Vidal va piloter le Think Tank SKEMA Publika

C’est une personnalité connue des Azuréens qui va prendre la direction de SKEMA Publika, le Think Tank de la grande école de commerce née à Sophia Antipolis : Frédérique Vidal. Biochimiste de formation, elle avait été élue en 2012 présidente de l’Université Nice Sophia Antipolis (aujourd’hui Université Côte d’Azur), fonction qu’elle a assurée jusqu’en 2017 avant d’être nommée ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère qu’elle a gardé jusqu’en avril 2022.

Le Think Tank SKEMA Publika a été quant à lui créé en février 2022 par SKEMA Business School pour contribuer au débat public et apporter des éclairages aux décideurs, en France et à l’international. Presque trois ans d’existence qui lui ont permis de publier de nombreuses analyses et événements sur des sujets de société, de politique et de gouvernance : les préoccupations des jeunesses internationales, le sport de demain, les relations internationales, la transition numérique et l’intelligence artificielle. Sous la direction de Claude Revel, ancienne haut fonctionnaire, le Think Tank a pu produire une pensée internationale unique et révéler une approche hybride du traitement de l’information, associant intelligences humaine et numérique.

Aujourd’hui, Claude Revel, qui en a assuré le développement et le succès, a décidé de passer la main pour se consacrer à d’autres activités professionnelles devenues trop engageantes et non cumulables avec les enjeux de SKEMA Publika. C’est Frédérique Vidal, actuelle conseillère à l’EFMD (European Foundation for Management Development) qui va lui succéder. L’ancienne Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation exercera ces nouvelles fonctions à titre totalement bénévole. Cette passation sera effective au 1er janvier 2025.

Pour Frédérique Vidal, ce projet est unique dans l’ESR (Enseignement Supérieur Recherche). “Mes fonctions passées mais pas si anciennes en tant que ministre me permettront notamment de contribuer à faire vivre le débat public dans un domaine qui me tient particulièrement à cœur, celui de l’éducation supérieure et de ses enjeux futurs” a-t-elle souligné. Directrice générale de SKEMA, Alice Guilhon a salué cette arrivée. “Je sais que Frédérique saura faire grandir l’influence de notre Think Tank en parfaite symbiose avec les ambitions du nouveau plan stratégique qui s’annonce”.