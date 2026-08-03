Une journée BtoB dédiée à la filière de la cosmétique, du bien-être et de la parfumerie Made in France : c’est ce qui est proposé avec French Riviera Beauty, le 29 septembre de 9 à 18 heures dans les locaux niçois de la CCI Nice Côte d’Azur. À l’occasion de la tenue de Tax Free World Exhibition & Conference 2026 à Cannes, Business France organise un événement à quelques pas de celle-ci pour permettre aux professionnels du territoire de rencontrer une délégation de prospects internationaux (distributeurs, importateurs, retailers, e-commerçant, acheteurs department store…) lors de sessions B2B exclusives. Que ce soit pour un acteur établi ou un innovateur émergent, des rencontres privilégiées qui visent à explorer de nouvelles opportunités de croissance à l’international.
French Riviera Beauty : le Tax Free cannois en visite à Nice
À l’occasion de Tax Free à Cannes, Business France organise le 29 septembre dans les locaux de la CCI Nice Côte d’Azur une journée B2B avec une délégation de prospects internationaux (distributeurs, importateurs, retailers, e-commerçant, acheteurs department store…)