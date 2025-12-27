Un French Riviera Pass en version "Neige et Sommets"

Pour la première fois, le French Riviera Pass se décline en version thématique avec le lancement du pass "Neige & Sommets", désormais disponible. Porté par Office de Tourisme Nice Côte d’Azur, ce nouveau pass entend renforcer l’attractivité de la destination en valorisant l’offre montagne hivernale et la complémentarité mer–sommets. Proposé au prix de 15 €, valable un mois, il offre de 5 % à 50 % de réduction sur une large sélection d’activités et de prestations.

Centré sur les domaines d’Auron – Saint-Étienne-de-Tinée, Isola – Isola 2000, Saint-Dalmas-le-Selvage et Roubion, le pass "Neige & Sommets" vise à dynamiser la fréquentation des villages-stations du haut-pays et à stimuler la consommation locale. Entièrement dématérialisé, sans limitation d’usage durant sa période de validité, il se veut flexible et simple d’accès, avec une commercialisation directe via le site de l’Office de Tourisme et l’application mobile du French Riviera Pass. Une nouvelle porte d’entrée pour vivre l’expérience montagne sur la Côte d’Azur.