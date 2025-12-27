Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

27 décembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Un French Riviera Pass en version "Neige et Sommets"

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Le French Riviera Pass se décline pour la première fois en version montagne. Proposé à 15 €, valable un mois, il offre de 5 % à 50 % de réduction sur une large sélection d’activités et de prestations dans le haut pays.

Pour la première fois, le French Riviera Pass se décline en version thématique avec le lancement du pass "Neige & Sommets", désormais disponible. Porté par Office de Tourisme Nice Côte d’Azur, ce nouveau pass entend renforcer l’attractivité de la destination en valorisant l’offre montagne hivernale et la complémentarité mer–sommets. Proposé au prix de 15 €, valable un mois, il offre de 5 % à 50 % de réduction sur une large sélection d’activités et de prestations.

Centré sur les domaines d’Auron – Saint-Étienne-de-Tinée, Isola – Isola 2000, Saint-Dalmas-le-Selvage et Roubion, le pass "Neige & Sommets" vise à dynamiser la fréquentation des villages-stations du haut-pays et à stimuler la consommation locale. Entièrement dématérialisé, sans limitation d’usage durant sa période de validité, il se veut flexible et simple d’accès, avec une commercialisation directe via le site de l’Office de Tourisme et l’application mobile du French Riviera Pass. Une nouvelle porte d’entrée pour vivre l’expérience montagne sur la Côte d’Azur.

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil