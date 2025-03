French Tech : 10 startups industrielles azuréennes pour les Assises nationales de Dijon

Une occasion pour la French Tech Côte d'Azur de mettre en avant ses 10 start-up industrielles les plus emblématiques et de valoriser le territoire, les réussites et capacités d'innovation de la French Tech auprès des VC : c’est ce que promettent les Assises Nationales des Startup Industrielles qui auront lieu à Dijon les 10 et 11 septembre et qui réuniront les startups industrielles des 17 Capitales French Tech.

La FTCA a lancé un appel à participation pour ses startups industrielles (moins de 250 salariés et CA de moins de 50 M€) souhaitant assister à l’événement avec à la clé un tarif imbattable. Objectif :

mettre en lumière les startups industrielles de l’ensemble des territoires.

favoriser le développement et l’implantation des startups industrielles grâce à des mises en relation (RDV d'affaire) avec des acteurs clés, en particulier investisseurs et institutionnels, indispensables à leur développement ;

partage de bonnes pratiques et retours d’expérience (Tables rondes, témoignage, pichs) autour des thématiques clés (financement, internationalisation, talent, réglementation, scale, inno, etc.

