French Tech Tremplin : 16 projets azuréens en “prépa” et 11 en “incubation”

Le programme French Tech Tremplin s’est ancré dans la "capitale" French Tech Côte d’Azur. Onze projets azuréens ont été sélectionnés pour le volet incubation de ce programme et seize autres projets comptent parmi les lauréats Côte d’Azur de la phase prépa ainsi que cela a été annoncé fin décembre au niveau national. Lancé en 2019, French Tech Tremplin est le programme qui promeut l’égalité des chances et accompagne les entrepreneuses et entrepreneurs issus de milieux sous-représentés dans l’écosystème tech français pour développer leur projet entrepreneurial. (Photo DR : les porteurs de projets).

Deux types d’accompagnement sont prévus selon le niveau de maturité du projet entrepreneurial et des besoins des entrepreneuses et entrepreneurs : une phase Prépa et une phase Incubation. Le tout dans une même ambition : promouvoir la diversité et à rééquilibrer les chances pour faire en sorte que tous les talents aient accès aux mêmes avantages que les entrepreneurs issus de milieux plus privilégiés. Les projets sélectionnés sont accompagnés et, dans le cadre de la phase Incubation, financés. Ce programme a remporté le Prix européen de la Promotion de l’Esprit d’Entreprise dans la catégorie “Entrepreneuriat responsable et inclusif”.

Phase Prépa : les 16 projets azuréens

Le Volet 1, la Phase Prépa, est destiné à des porteurs de projets avec pour objectif de les aider à lancer leur entreprise et à tester leurs capacités entrepreneuriales. C’est aussi l’occasion pour les jeunes entrepreneurs de développer le réseau nécessaire au lancement de leur entreprise. L’accompagnement des lauréats Prépa est opéré directement par les Capitales French Tech. Les participants ont accès à un programme d’accompagnement et à différents outils pour faire émerger leur projet.

La saison 3 de la phase prépa s’est conclue pour les 16 lauréats de la Côte d’Azur (sur 21 sélectionnés) :

Faithté

Analytix

DeePsy

EGERINE

Exupéry

Growth Student

FlowOS Performance

Karting : Provençal Rush

MÖKO (Modern Online Knowledge Opportunities)

Omnishape

Galeries Indonésie

Spark

Students Houses

The World Keys

Vaiata Dynamics

Wave

Volet incubation : les 11 projets azuréens sélectionnés

Au niveau national, ce sont 224 startups qui ont su convaincre les membres du comité de sélection et font désormais partie de la promotion 2023 du programme French Tech Tremplin Incubation. Des lauréats qui vont être accompagnés par des incubateurs partenaires locaux et bénéficier d’une bourse d’un montant de 22 900 euros. Onze d’entre elles sont azuréennes. Sous l’aile de la French Tech Côte d’Azur, elles vont recevoir les conseils du consortium Incubateur (Incubateur Provence Côte d’Azur, CCI Nice Côte d’Azur, Az’Up, TVT Innovation) et d’INIZIA (Incubateur d’Entreprises Innovantes) selon leur domaine d’activité et leur siège.

