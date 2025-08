French Tech Tremplin 2023 : une visio pour plus d’infos

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 août pour le programme French Tech Tremplin. Ce programme vise à faire en sorte que l’écosystème #FrenchTech soit aussi riche et pluriel que la société dont il est issu. Il s’adresse aux entrepreneurs en devenir qui peuvent candidater à la phase “Prépa” (entre le 15 octobre et le 15 décembre 2023) et à ceux qui veulent accélérer une startup déjà créée. Ces derniers bénéficieront d’une incubation au sein de l’un des incubateurs ou accélérateurs partenaires, d’un accompagnement dédié d’une valeur maximale de 12 000 euros, ainsi que d’un soutien financier d’un montant maximum de 22 900 euros.

Pour plus d’infos, suivre la visio informative aujourd’hui 27 juillet à 11h. Inscriptions en cliquant ici