Fumée blanche à l'Elysée : Michel Barnier nommé Premier Ministre

Enfin un Premier ministre pour la France : Michel Barnier. Soixante jours après le second tour des législatives, après une dizaine de noms avancés (dont dernièrement celui de David Lisnard, maire de Cannes), c'est Michel Barnier, LR, ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, qui a été nommé aujourd'hui par le président de la République Emmanuel Macron. Dans un communiqué, l'Elysée a souligné "s'être assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement". La passation aura lieu aujourd'hui à 18 heures à Matignon. Ce sera une première : plus vieux Premier ministre de la 5ème République, Michel Barnier, 73 ans succèdera à Gabriel Attal, 35 ans, plus jeune Premier ministre nommé il y a seulement huit mois et démissionnaire depuis maintenant 51 jours.