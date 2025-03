Fundtruck : AMKbiotech et BedBoat représenteront la région Sud en finale

AMKbiotech et BedBoat monteront à Paris et représenteront la région Sud lors de la finale nationale du concours Fundtruck le 3 décembre prochain, à la Banque de France. Fin septembre, BedBoat de Félix Nacach avait remporté la finale sophipolitaine avec Omnishape de Morgan Farsi. Les deux startups avaient participé deux jours après à la finale régionale qui se déroulait à Nice sur les hauteurs, sur le terrain de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Toutes deux se trouvaient en compétition avec quatre autres startups azuréennes : Entent et son projet de moteur Pulse, Fluidd (détection de défauts dans les écoulements issus de procédés industriels), AMKbiotech et La Pousseraie (fermes urbaines). (Photo DR : les deux finalistes azuréen nationaux. Aïda Meghraoui d'AMKbiotech et Félix Nacach de BedBoat)

Suite à une série de pitchs menés à bord du camion Fundtruck devant des investisseurs et un jury, ce sont donc startups azuréeennes AMKBiotech et BedBoat qui l’ont emporté (pour la région Sud, un troisième finaliste national d'Aix-Marseille a été sélectionné avec Mathias Fonlup pour Entent). Fondée par la biologiste Aïda Meghraoui, AMKbiotech et son équipe ont développé un système d’analyses précises et rapides générées par l’IA pour optimiser la recherche médicale et améliorer la santé publique. BedBoat, c’est un peu le Airbnb des ports. La startup permet de réserver des nuitées et des services à bord de tous ces bateaux de plaisance, qui dans les ports, restent le plus souvent vides. Un hébergement original pour les touristes et un complément de revenus pour les propriétaires.

Organisé par la Mission French Tech et le média Maddyness, ce concours national itinérant propose aux jeunes pousses innovantes de présenter leurs projets devant des experts et des financeurs dans un Food Truck détourné. L'objectif est de sourcer les futurs champions de la tech et de l'innovation, et connecter les entrepreneurs, l'écosystème entrepreneurial et investisseurs nationaux, sur tous les territoires.