Gabriel Attal, Premier ministre, en visite à Nice lundi

Le Premier ministre Gabriel Attal sera en visite lundi, le 22 avril, à Nice. Sur le thème des internats éducatifs, il se rendra notamment au lycée du Parc Impérial. Il y rencontrera "les équipes pédagogiques et les élèves accueillis durant les vacances scolaires, et à qui seront notamment proposés des cours de soutien scolaire et d'éducation civique", selon Matignon. Le Premier ministre sera accompagné d'Eric Dupond-Moretti, ministre de la justice, de Sarah El Haïry, ministre déléguée à l'Enfance, et de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'Etat chargée de la ville.