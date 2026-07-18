Un nouveau chapitre s'ouvre pour la maison Galimard au cœur de Grasse. À l'occasion des 30 ans du Studio des Fragrances, l'entreprise a inauguré son nouvel espace de création à la boutique du Palais des Congrès, un lieu dédié à l'expérience, à la créativité et à l'art du parfum. La soirée a également marqué le lancement de Ciel Ardent, nouvelle création olfactive inspirée par le soleil de la Riviera. Delphine et Stéphane Roux perpétuent ainsi l'intuition visionnaire de leur père, Jean-Pierre Roux, qui ouvrait il y a trente ans les portes de la parfumerie au public en permettant à chacun de composer son propre parfum. L'inauguration s'est déroulée en présence de Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, ainsi que de nombreux représentants institutionnels et partenaires du territoire.
Galimard ouvre un nouvel espace de création à Grasse
La maison de parfums a inauguré son nouvel espace de création à la boutique du Palais des Congrès à l'occasion des 30 ans du Studio des Fragrances. Une inauguration assortie au lancement de sa nouvelle création, Ciel Ardent.