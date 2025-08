Gandee, plateforme de mécénat et de RSE, lève 500.000 euros

“Nous sommes tous des Colibris et chacun peut faire sa part” : c’est le credo de Layticia Audibert. Sa part, cette ancienne avocate et directrice juridique dans l’asset management a commencé à la faire en fondant en 2019 la startup Gandee, une plateforme de mécénat et de RSE au service des entreprises. Accélérée au démarrage par Station F, puis aujourd’hui par Allianz France et le Village By CA de Sophia, la startup vient d’annoncer une levée de fonds de 500.000 euros auprès de Business Angels expérimentés et fonds d’investissement.

Une première levée à la création de 150 K€ avait déjà été réussie pour le lancement. Cette seconde levée lui permettra de renforcer son équipe, d’accélérer le développement des offres et de déployer des innovations en matière de don, de faire grandir le nombre de sociétés qui agissent positivement et d’augmenter l’impact des entreprises en réponse aux enjeux socio-environnementaux. La part du Colibri Gandee qui s'amplifie.