Gare “Nice Aéroport” : la “Canopée Bioclimatique” dévoilée

On aime son design ou pas. Mais elle a de l’allure la nouvelle et première Gare Bioclimatique adaptée aux grands défis écologiques qui va se construire à proximité de l’aéroport Nice Côte d’Azur. Le projet et la maquette de cette gare TER / TGV “Nice Aéroport” ont été dévoilés récemment par Christian Estrosi, Président de la Métropole, et Marlène Dolveck, Directrice générale de SNCF Gares & Connexions. (Photo DR : une canopée tout en fluidité qui passera au-dessus des deux voies).

Cette gare à l’allure futuriste viendra finaliser d’ici 2028 le pôle échanges multimodal Nice Aéroport de dimension européenne, pôle initié avec l’ouverture de la gare provisoire de Nice Saint-Augustin en septembre 2022. Il s’agit pour Christian Estrosi de “la première gare bioclimatique d’Europe adaptée aux grands défis écologiques. Nous allons créer ici une infrastructure unique en Europe avec une architecture remarquable répondant aux exigences de performance écologique : une gare productrice d’énergie et bas-carbone, des surfaces largement végétalisées pour lutter contre les îlots de chaleur ; une gare accessible, ergonomique, fonctionnelle et ouverte sur le quartier.”

En quelques chiffres, cette “Canopée Bioclimatique” représente 4.000 m² de surfaces bâties dont 1.500 m² de commerces et de services, 700 places de stationnement voitures, 900 places de stationnement pour les vélos et 4.200m² d’aménagements paysagers. Côté production, ce sont 600 mégawatts d’énergie photovoltaïque qui sont attendus. A l’horizon 2028, touche supplémentaire au quartier Grand Arénas, elle apportera, a souligné Christian Estrosi, une intermodalité totale et unique, entre l’aéroport, les lignes de tramway livrés ainsi que la future ligne 4, les bus métropolitains et régionaux, le réseau cyclable et des parkings-relais.

Photo DR : L'entrée de la future gare

Photo DR : la "Canopée Bioclimatique".