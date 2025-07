Gastronomie : Epicentre de Selim M'Nasri, retenu pour The Fork Awards 2025

Présenté comme le seul prix gastronomique 100% décerné par le grand public, The Fork Awards est lancé pour une 6ème édition. Dans la sélection des 80 nouvelles tables ouvertes récemment (moins de deux ans), repérées et parrainées par plus de 80 grands chef.fes étoilé.es, un établissement niçois : Epicentre de Selim M'Nasri parrainé par Marcel Ravin. "Sélim M'Nasri dévoile une cuisine précise et vibrante chez Epicentre, sa première adresse à Nice. Formé auprès de grands chefs et nourri de voyages, il place les épices et l'émotion au coeur de créations sensibles et maîtrisées", retient The Forks.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre, le grand public est appelé à voter pour élire le nouveau meilleur restaurant de France 2025 parmi cette sélection. Les lauréats 2025, dont le Grand Prix du Public qui aura reçu le plus de vote, seront dévoilés le 1er décembre au Palais du Pharo à Marseille.