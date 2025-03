Gastronomie : le Château de la Bégude se dévoile à l’APICG

Programmée au Château de la Bégude à Opio, la présentation de l’annuaire 2023-2024 de l’APCIG (Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la Gastronomie et du Vin) a permis de mettre en lumière la montée en gamme de cet Hôtel Golf 4 étoiles et de découvrir le nouveau Spa Thalgo qu’il a ajouté à sa palette. En pleine nature, une “perle” supplémentaire de la Riviera toute proche de la technopole de Sophia Antipolis. L’occasion aussi de rencontrer son nouveau directeur, Thomas Benassayag qui compte donner un nouvel élan à ce qui se veut d'abord comme un lieu de vie. (Photo WTM : les responsables de l'APCIG avec leur deux nouveaux co-présidents et les représentants du Château de la Bégude, dont le nouveau directeur et le chef de cuisine).

Cette soirée “annuaire” a permis aussi aux journalistes spécialisés de la région Provence Côte d’Azur de faire connaissance avec les deux nouveaux présidents de l’association, Manuel Mariani de Paris capitale et Rémi Dechambre du Parisien et Aujourd’hui en France week-end, descendus spécialement de la capitale. Elle a réuni des journalistes et influenceurs azuréens du monde de la gastronomie, des chefs de cuisine et des responsables régionaux de l’association comme Gérard Bernar (délégué régional), Sophie Bidegaray, Jean-Benard Choby, Patrick Flet (administrateur), Corinne Glasman, Christian Perrin…

A été aussi particulièrement remarquée la présence de trois directeurs généraux, anciens et actuel, du Martinez de Cannes : Richard Duvauchelle de juin 1983 à janvier 1990, Patrick Scicard qui a pris la suite jusqu’en 1995 (le cabinet Patrick Scicard Investissements, placé au service de l’hôtellerie de luxe, conseille le Château de la Bégude) et Michel Cottray, aux commandes du palace de la Croisette depuis novembre 2022.

Quant au buffet, réalisé avec brio par le chef Steve Carda et sa brigade, il a été salué unanimement. En fin observateur, Gérar Bernard aura relevé, sur son blog de l’Email Gourmand, un “cocktail dînatoire composé notamment d’une animation autour d’un risotto de fregola cuisiné dans la meule de parmesan, d’un saumon en Bellevue du plus bel effet et surtout d’une cuisson parfaite, de brochettes de poulet et de Saint-Jacques, de gougères, ces petits choux salés très aériens, de sushi et bien d’autres gourmandises et douceurs sucrées, le tout arrosé par un champagne Lombard en guise d’accueil, puis par les vins du Château d’Astros et du Château Roubine de Valérie Rousselle.” On ne saurait mieux dire.

Photo WTM : de gauche à droite, Michel Cottray, Richard Duvauchelle, et Patric Scicard, trois DG du Martinez réunis.

Photo WTM : le nouveau spa du Château de la Bégude à Opio avec une ambiance et un design placés entre Japon et Scandinavie.