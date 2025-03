Gastronomie : quatre restaurants niçois dans le Top 100 de TheFork

Leader de la réservation de restaurants en ligne en Europe avec 20 millions d’avis vérifiés, TheFork a dévoilé son nouveau Top 100 annuel des restaurants français. Il met à l’honneur les tables qui ont fait l’année 2024, des restaurants de quartier aux établissements étoilés en passant par des adresses plus confidentielles. Quatre restaurants de Nice y figurent en tête de tableau : Le Cèdre, La Cantine de Mémé, L’Antidote et la Maison Joia. Appuyé principalement sur les millions de notes et avis vérifiés d’une communauté de gourmets, il s’agit du seul classement national dynamique de France mettant à l’honneur les tables qui se sont distinguées au cours de l’année précédente selon les goûts des Français.

En 2024, trois établissements parisiens font figure de coup de cœur auprès des Français et décrochent les premières places du classement : Cellar, Un Jour à Peyrassol et Le Quartier Latin. Quatre établissements niçois sont distingués parmi les cent :

8 - Le Cèdre, restaurant libanais, boulevard Risso à Nice (prix moyen 38 €)

19 - La Cantine de Mémé, rue Longchamp à Nice (prix moyen 39 €)

27 - L’Antidote, rue Dalpozzo à Nice (prix moyen 22 €)

34 - Maison Joia, rue Verdi à Nice (prix moyen 92 €)