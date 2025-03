Gastronomie et ski à Auron avec les “Chefs au sommet”

La gastronomie au sommet à Auron pour une 13ème édition. La rencontre des "Chefs au Sommet" aura lieu du 15 au 20 janvier dans la station de ski sous le parrainage de Denis Ferault (Meilleur Ouvrier de France). Plus de vingt chefs cuisiniers et pâtissiers de renom, tels que Guillaume Winterstein, Jean-Philippe Blondet ou encore Steve Morrachini, proposeront des dîners gastronomiques à 55 €, des shows culinaires (notamment le samedi soir sur la place centrale), le petit-déjeuner offert sur les pistes. Au programme également un barbecue en plein air mené par Les Toques Brûlées, ainsi que des ateliers et démonstrations gourmandes accessibles à tous pour 7 € animées par des chefs passionnés.