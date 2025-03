Génération Z : à fond pour l’IA Générative et l’entreprise épanouissante

C’est une nouvelle génération qui est aujourd’hui aux portes des entreprises. La génération Z, celle des moins de 25 ans nés entre 1997 et 2010, a baigné dans les nouvelles technologies. Parfois qualifiée de Génération Zapping, elle a grandi avec Internet, est ultra-connectée sur les réseaux sociaux (Instagram, tiktok, etc.). Considérés comme des jeunes exigeants, créateurs de contenu avec des valeurs fortes, d’éternels étudiants et entrepreneurs en herbe dans le digital, que veulent les “digital natives” désormais prêts à entrer dans la vie active ? (Photo DR).

C’est la question à laquelle vient répondre le Baromètre Talents 2024 mené pour la deuxième année consécutive par SKEMA Business School et EY. Avec OpinionWay, tous deux ont mené une vaste enquête auprès de plus d’un millier de jeunes prêts à entrer dans leur premier emploi, tous étudiants de l’enseignement supérieur et des Grandes Ecoles d’ingénieur et de management, dont SKEMA.

Deux traits majeurs en ressortent : les jeunes sont majoritairement intéressés à adopter l’IA générative dès leur premier emploi. Leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise deviennent plus exigeantes, notamment sur les critères du bien-être au travail et de la rémunération. Voici les grands enseignements que retient le baromètre et qui seront utiles aux entreprises qui recrutent..

Une génération prête à s’emparer de l’IA générative

La Génération Z, avec sa relation naturelle à l'IA Générative est idéalement positionnée pour naviguer et façonner l'avenir du monde professionnel. Le Baromètre Talents 2024 révèle une génération non seulement prête à embrasser les changements technologiques, mais aussi à les intégrer de manière créative et efficace dans sa vie professionnelle et personnelle. Malgré les défis, cette génération caméléon est prête à laisser une empreinte significative dans l'ère de l'IA générative : 64% des étudiants interrogés estiment qu’ils utiliseront l’IA Générative dans leur premier emploi et 59% seraient intéressés par un employeur qui leur propose un premier poste nécessitant de savoir utiliser les outils d’IA Générative.

Les 5 raisons qui les feraient rester dans l’entreprise

Parmi les éléments de fidélisation essentiels pour la génération Z, l’évolution professionnelle et les perspectives de progression salariale représentent pour 49% des étudiants sondés un atout majeur de fidélisation. Suivent ensuite l’équilibre vie pro/vie perso (33%), une bonne ambiance de travail (31%), pouvoir travailler sur des sujets variés sans devoir changer de métier (29%) et avoir une évolution hiérarchique (27%).

… et les 5 raisons pour lesquelles ils fuiraient leur premier emploi

A contrario, parmi les critères majeurs de rupture d’un premier emploi, les étudiants citent dans l’ordre : la mauvaise ambiance de travail (52%), une mauvaise rémunération (41%), une absence d’évolution (25%), une mission manquant de stimulation intellectuelle (17%) et enfin le manque de reconnaissance (14%).

Les valeurs, une question qui évolue

Signe de l’inquiétude générée par l’environnement économique et une plus grande difficulté à se projeter, la question des valeurs évolue aussi : les valeurs de l’entreprise, sa raison d’être est un critère important au moment de choisir son premier poste pour seulement 37% des répondants, soit une baisse de plus de 11 points par rapport à 2023.

Une quête de sens dans le travail

Un travail qui a du sens rime moins avec un travail en accord avec ses convictions, mais reste un élément important. C’est en premier lieu un travail qui conduit à se sentir motivé et stimulé par sa mission (52%). C’est ensuite un travail qui permet de gagner correctement sa vie (50%), qui permet de s’épanouir professionnellement (49%), qui permet de conjuguer vie pro et vie perso (46%) et c’est enfin un travail dans lequel on est en accord avec ses convictions et ses valeurs (38%).

L’engagement de l’entreprise, une notion moins prioritaire

Si les engagements RSE des entreprises semblent plus secondaires aujourd’hui, certains n’en demeurent pas moins importants. Le respect de l’éthique dans les activités économiques arrive en pole position des réponses (69%), suivi de l’égalité femmes-hommes (68%) et la réduction de leur impact sur l’environnement (55%). A noter : l’égalité de genre est soulignée comme prioritaire par les femmes (80%).

Un état d’esprit positif, tempéré par la crainte de l’avenir

75% des sondés s’avouent confiants pour leur entrée dans le monde professionnel. Trois éléments assoient particulièrement la confiance des étudiants : l’acquisition d’expériences et de connaissances nécessaires du fonctionnement du monde professionnel (24%), la confiance en soi (21%) et la passion pour le domaine (8%). Déterminé (59%), curieux (52%), enthousiaste (44%), confiant (34%) mais aussi et dans une moindre mesure anxieux (28%) sont les adjectifs qui qualifient l’état d’esprit des répondants.

Ces bons résultats sont toutefois tempérés par la crainte qui repose sur un avenir incertain, notamment la crainte de ne pas avoir les outils ou les compétences nécessaires (18%), l’incertitude par rapport à l’avenir et la difficulté à se projeter (17%) ainsi que la concurrence sur le marché et la saturation du marché de l’emploi (12%).