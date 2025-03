GENERATIONS Powered by EDHEC : un fonds d’amorçage à impact avec Ring Capital

L'EDHEC Business School, dont l’un des campus est à Nice, annonce la création du fonds d'amorçage à impact "GENERATIONS Powered by EDHEC" en partenariat avec Ring Capital, l'un des acteurs du capital investissement les plus engagés en faveur des startups à impact. Ce fonds, positionné sur l’amorçage, est intégralement dédié à l'accompagnement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs souhaitant conjuguer performance financière et engagement sociétal.

Financé par la communauté EDHEC à hauteur de 20 millions d'euros, il sera géré par Ring Capital et accueillera les souscriptions des diplômés de l'école et d'investisseurs institutionnels. La taille cible du fonds se monte à 40 millions d'euros. Les résultats de la surperformance (carried interest), reversés à hauteur de 50% à l'association EDHEC Business School, permettront d'accélérer la politique sociale de l'Ecole. L'objectif est de transformer l'écosystème entrepreneurial pour répondre aux grands défis sociétaux en favorisant l'innovation en matière de transition environnementale, santé, consommation responsable et équité.