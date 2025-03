Georgia Lambertin, présidente de la Chambre régionale d’Agriculture PACA

Georgia Lambertin, présidente de la Chambre d’agriculture de Vaucluse depuis 2019, est la nouvelle présidente de la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a été élue par les représentants des Chambres départementales d'agriculture PACA et succède à André Bernard à la présidence régionale. Ce mercredi 19 mars, elle participe avec les autres présidents de chambres d'agriculture à la session d’installation de la structure nationale Chambres d’Agriculture France. Deux agriculteurs azuréens font partie du bureau : Michel Dessus (4ème Vice-président) et Jean-Philippe Frère (2ème secrétaire)

Parmi les priorités de la nouvelle mandature 2025-2031 s'inscrivent l’installation des jeunes agriculteurs et la transmission des exploitations, l’accompagnement de la transition des exploitations et les nouveaux modèles économiques, la structuration et le développement amont et aval des filières traditionnelles ainsi que la création de nouvelles filières et l’accès aux financements européens.