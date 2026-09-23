Samuel Peltier, Directeur régional de ICI Provence-Alpes-Côte d’Azur TV, nomme Gérald Teissier, rédacteur en chef de ICI Côte d'Azur TV. Il succède à Gilles Lefévre.

Photo DR : Gérald Teissier.

Un nouveau rédacteur en chef pour ICI Côte d'Azur TV à La Brague (Antibes) : Gérald Teissier qui vient d’être nommé par le directeur régional Samuel Peltier. Gérald Teissier est diplômé des écoles de journalisme de Bordeaux et de Strasbourg, est-il précisé dans un communiqué. Il est également titulaire d’une maîtrise de communication, obtenue à l’université Lyon 3.

Après de nombreuses collaborations auprès des médias de radio ou de presse écrite, il intègre France 3 en 1999. Nommé à France 3 Bourgogne, il rejoint le bureau de Nevers en qualité de Journaliste Rédacteur Reporteur. En 2011, il est nommé à France 3 Centre en qualité de Rédacteur en chef adjoint, en charge de l’édition locale du Berry, à Bourges. Depuis 2016, il était rédacteur en chef adjoint de France 3 Côte d’Azur.

Parallèlement, entre décembre 2021 et juin 2022, il a assuré la rédaction en chef par intérim de France 3 Côte d’Azur ; fonction qu’il occupait à nouveau depuis octobre 2025. Gérald Teissier succède à Gilles Lefèvre qui a quitté l’entreprise.