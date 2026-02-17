Fermer le menu
17 février 2026, par Rédaction

Gérard Molines, président de Mobilians Paca

Président de Mobilians pour les Alpes-Maritimes, le mouvement d’entrepreneures des métiers de la mobilité a élu Gérard Molines à la président de Mobilians Paca pour un mandat de 4 an

Principal mouvement d'entrepreneurs des métiers de la mobilité (commerce de véhicules, distribution de carburants et de nouvelles énergies, réparation, recyclage et toutes les offres de services aux automobiles), Mobilians a élu Gérard Molines, à la présidentce de Mobilians PACA  pour un mandat de quatre ans. Il succède à Patrick Chatrieux, qui occupait ce poste depuis 2017. Agé de 61 ans, Gérard Molines, 61 ans, était président de Mobilians Alpes-Maritimes. A la tête d’un garage familial au Tignet, il est aussi un élu de la CCI Nice Côte d’Azur et du syndicat patronal UPE06. Ses priorités vont à l’emploi et à la formation. Il plaide aussi la recherche ,pour les métiers de la mobilité, d’une fiscalité qui soit viable pour les entreprises de cette filière et leurs spécificités.

 

