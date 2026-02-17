Gérard Molines, président de Mobilians Paca

Principal mouvement d'entrepreneurs des métiers de la mobilité (commerce de véhicules, distribution de carburants et de nouvelles énergies, réparation, recyclage et toutes les offres de services aux automobiles), Mobilians a élu Gérard Molines, à la présidentce de Mobilians PACA pour un mandat de quatre ans. Il succède à Patrick Chatrieux, qui occupait ce poste depuis 2017. Agé de 61 ans, Gérard Molines, 61 ans, était président de Mobilians Alpes-Maritimes. A la tête d’un garage familial au Tignet, il est aussi un élu de la CCI Nice Côte d’Azur et du syndicat patronal UPE06. Ses priorités vont à l’emploi et à la formation. Il plaide aussi la recherche ,pour les métiers de la mobilité, d’une fiscalité qui soit viable pour les entreprises de cette filière et leurs spécificités.