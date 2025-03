Gestion des eaux pluviales : F-REG lève 2 M€ pour se déployer en France

La startup biotoise F-REG, spécialisée dans la gestion dynamique des réseaux d’assainissement, a finalisé sa levée de fonds de 2 M€. Lancée il y a un an, l’opération a pris du temps en raison de nombreux audits. Mais elle a été réussie. Menée auprès d’Ixo Private Equity, premier acteur régional du capital investissement indépendant en France, elle permettra à la société fondée en 2014 par Emmanuel Curinier (Directeur général) et Thierry Courbon (Directeur technique) d’accélérer son développement dans la gestion intelligente des ruissellements de pluie via les réseaux d’assainissement. (Photo DR : Emmanuel Curinier, DG et cofondateur de F-REG).

L'innovation de F-REG : la Vanne Hydrodynamique Autonome

Il y a dix ans, alors que les inondations dues aux dérèglements climatiques commençaient à se multiplier, F-REG avait apporté sa solution pionnière : la Vanne Hydrodynamique Autonome (VHA). Elle rendait possible l’utilisation des capacités de stockage des réseaux d’assainissement pour assurer la gestion des eaux pluviales et augmenter les volumes de rétention d’eau. Uniques au monde, ces vannes brevetées et fabriquées en France peuvent être installées sur des conduits existants ou intégrées à de nouveaux projets de construction pour permettre aux collectivités de piloter et de stocker l’écoulement des eaux en fonction de leur débit.

Une solution que F-REG a pu valider et diffuser patiemment auprès des collectivités et des grands opérateurs. Cinq ans après le lancement de sa première vanne, la société a déployé ses solutions de régulation sur tout le territoire français. Avec plus de 150 vannes installées, 40 collectivités françaises sont d’ores et déjà équipées. La société travaille également en étroite collaboration avec les grands acteurs privés du secteur tels que Veolia, Suez, Saur ou de grands exploitants publics parmi lesquels la les principales métropoles françaises. Elle compte aujourd'hui 16 salariés, réalise un chiffre d’affaires de 1,5 M€, en croissance de plus de 50% par an sur les 2 dernières années.

Atteindre un CA annuel de 10 M€ en 2026

Aujourd’hui, F-REG ambitionne d’accélérer sa croissance pour atteindre un chiffre d’affaires annuel de 10 M€ dès 2026. “Nous gardons beaucoup de possibilités d’expansion en France", note Emmanuel Curinier. "D’une part, une quarantaine de collectivités nous ont déjà fait confiance, mais il existe en France quelque 15.000 entités qui gèrent des systèmes d’assainissement. D’autre part, les besoins se multiplient un peu partout alors que les réglementations se durcissent”.

“Cette levée de fonds marque aussi une étape clé de notre développement. Nous allons pouvoir poursuivre notre stratégie d’innovation et déployer un plan de croissance très ambitieux.” Dans ses projets, le recrutement de 45 personnes dans les trois ans. Sont ainsi recherchés des profils dans la commercialisation et dans la production pour augmenter la visibilité de la société au plan national avant de s’attaquer, dans une étape suivante à l’international.

"Une réponse véritablement disruptive au problème de l’hyper-urbanisation des territoires"

Une vision que conforte IXO PE. "Grâce à son approche innovante, la société apporte une réponse véritablement disruptive au problème de l’hyper-urbanisation des territoires via des solutions à la fois économiques, fiables et faciles à déployer” explique Violaine Mahier, Directrice de Participations.

“Dans un marché ou les solutions existantes sont coûteuses ou lourdes à mettre en place, F-REG dispose assurément de tous les atouts pour s’imposer parmi les acteurs clés du secteur en France et à l’international ! “

Photo DR : une vanne hydrodynamique modulable de F-REG