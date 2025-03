Gilles Kepel, invité d’honneur du Salon du Livre de Monaco

Le 13e salon du livre de Monaco se tiendra les 7 et 8 septembre (entrée libre de 10 à 18 heures) au Grimaldi Forum. Il est organisé par les Rencontres Littéraires Fabian Boisson et pour la première fois, le réseau international "Rencontre des auteurs francophones" y prend part avec une délégation d’une vingtaine d’auteurs. Environ 140 auteurs d’une douzaine de nationalités y seront accueillis. Cette 13ème édition sera parrainée par Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil Constitutionnel français et auteur de plusieurs livres. L’invité d’honneur sera Gilles Kepel, politologue français spécialiste de l’islam.