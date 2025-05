Golfe-Juan : un “Experience Center” pour visualiser le futur port Camille Rayon

L'opérateur grec de marina haut de gamme D-Marin entame la mutation du port Camille Rayon à Golfe Juan en dépit des grincements de dents des plaisanciers et des commerçants face à une hausse des tarifs. Ainsi, à l'occasion de l'inauguration de son nouveau "Experience Center", vendredi dernier en présence de Kevin Luciano, maire de Vallauris Golfe-Juan accompagné d'élus et décideurs locaux, Corinne Reynaud, la présidente de D-Marin France, a levé le voile sur le futur port. (Photo DR : le port Camille Rayon en pleine mutation).

C’est d'ailleurs la mission donnée à cet “Experience Center”. Situé au bout du quai Napoléon, il est présenté comme un espace d’accueil pour les plaisanciers et habitants. Lieu interactif et immersif, il est chargé de “donner vie au futur de la marina tout en célébrant l'identité profondément enracinée de Vallauris Golfe-Juan." Pour Corinne Reynaud, cet espace d'information ouvert à tous permet de faire le point sur le projet de transformation du port que mène D-Marin sur quatre ans avec un investissement de 52 M€. Une transformation que les visiteurs pourront explorer dans ce nouvel espace grâce à des écrans numériques, des vidéos et un écran tactile interactif, apportant des visuels sur le futur de Camille Rayon.

"Nous ne construisons pas seulement un port de plaisance moderne - nous créons ici un lieu pleinement intégré au tissu social et économique de Vallauris Golfe-Juan", a assuré la présidente. "Cet Experience Center est un moyen d'associer les résidents dès le début du projet et de montrer que la transformation de Camille Rayon s’inscrit dans la culture de la ville, est destinée à favoriser l'emploi local et à soutenir les entreprises régionales".

Un rappel a été fait aussi de ce que permettra cette montée en gamme qui devrait s'achever en 2029 :

Augmenter la capacité d'amarrage de 838 à 859 postes, principalement pour les bateaux de moins de 12 mètres.

Mettre en place une cale sèche pour les petits bateaux et rénover des installations du chantier naval

Créer de vastes espaces verts et déminéraliser le port pour proposer un front de mer naturel et dégagé

Construire un parking souterrain de 260 places pour faciliter l'accès à la marina

Rénover la capitainerie, la plateforme du chantier naval et les bâtiments du port de plaisance dans le respect des traditions architecturales locales

Intégrer des panneaux solaires et des bornes intelligentes pour améliorer la durabilité et l'efficacité énergétique

Mais la question reste posée. Tous ces éléments suffiront-ils à apaiser le sentiment de frustration de beaucoup des plaisanciers et commerçants actuels qui, face aux hausses tarifaires, se sentent dépossédés?