Golfe-Juan : le groupe grec D-Marin remporte le port Camille Rayon

Si l’avenir du Vieux port de Golfe-Juan a été placé en mai dernier dans les mains de la CCI Nice Côte d’Azur qui a obtenu une DSP (Délégation de service public) pour une durée de 25 ans, le conseil municipal de Vallauris Golfe-Juan a choisi la semaine dernière D-Marin comme concessionnaire pour le réaménagement et l'exploitation du port Camille Rayon. Cet opérateur grec de marinas et de ports de plaisance est peu connu en France. S’il exploite 26 ports de plaisance en Méditerranée et aux Émirats arabes unis, Camille Rayon sera son premier port français. (Photo DR : le port Camille Rayon).

Construit en 1989, le port doit son nom à son fondateur Camille Rayon, qui l’a dédié à la plaisance, et en particulier à la grande plaisance. Bien abrité, suréquipé et situé entre Antibes et Cannes, face aux îles de Lérins, il compte 841 postes d’amarrage à quai de 6 m à 75 m de long sur 13 hectares de plan d’eau. Le port est labellisé “Pavillon Bleu” depuis plus de 20 ans et certifié Ports Propres depuis 2018.

Par les technologies et services qu’il propose, et son expérience client, le groupe D-Marin a annoncé viser les plaisanciers locaux mais a avancé également sa volonté d’attirer vers le port Camille Rayon une clientèle internationale haut de gamme qui navigue sur de longues distances en Méditerranée et cherche une destination privilégiée pour accoster sur la Côte d’Azur.

Pour Kevin Luciano, maire, “le port Camille Rayon entre dans une nouvelle ère à la faveur du renouvellement de la concession portuaire attribuée à D-Marin. Grâce au projet d’exception de Rudy Ricciotti, architecte de renommée mondiale, il se transforme en une œuvre d’art avec un projet d’aménagement somptueux qui fait la part belle à l’environnement. Incontestablement, ce projet renforcera l’attractivité du port mais également le rayonnement international de la commune”. Une nouvelle donne pour le port Camille Rayon qui, chez les usagers, a fait naître des inquiétudes quant à l'évolution des tarifs, tandis que les commerçants et restaurateurs du secteur restent dans l'attente de documents écrits.