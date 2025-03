Golfe-Juan : un retard dans la remise des clés du Port Camille Rayon

Un couac dans la transmission de la DSP (Délégation de Service Public) du Port Camille Rayon à Golfe-Juan ? C'est ce que laisse supposer un petit retard que signale Nice-Matin dans la remise des clés au nouveau contractant, le groupe grec D-Marinas Hellas. L'actuel gestionnaire (la société du nouveau port de Vallauris Golfe-Juan) devait rendre les clés à la commune au 1er juillet mais il lui a été demandé de rester en place jusqu'au 10 juillet en raison d'un recours qui bloque la reprise.

Il est vrai que l'attribution de la concession au groupe grec n'a pas fait que des heureux. Les usagers, qui ne connaissent pas encore les prix qui seront pratiqués sur les pontons et les parkings, s'inquiètent d'avoir à faire face à de fortes augmentations, tandis que les professionnels et les commerces qui bordent le port déclarent ne disposer pour l'instant d'aucun document écrit sur les nouvelles conditions qui leur seront imposées. Interrogés par le quotidien, la mairie et le repreneur sont restés silencieux.