Google inaugure à Paris un nouveau hub dédié à l’IA

Un nouveau hub Google dédié à l’intelligence artificielle et ouvert à tout l’écosystème français de l’IA sera inauguré demain jeudi à Paris, rue d’Amsterdam dans le 9ème par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, et Marina Ferrari, secrétaire d’Etat chargée du Numérique. Tous deux, qui avaient participé vendredi au Palais des Festivals de Cannes au WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Forum), montrent ainsi de nouveau leur intérêt pour la révolution de l’IA.

Ce laboratoire rassemblera à terme plus de 300 chercheurs et ingénieurs de Google. Il va héberger les équipes de développement de “Chrome” et “YouTube”. L’objectif est d'accélérer le développement de produits basés sur l’IA en France, de faire émerger de nouveaux partenariats académiques et de recherche, et de former des professionnels français aux outils de l’IA. L’inauguration se fera en présence de Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet et de Google.