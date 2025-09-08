Le gouvernement Bayrou est tombé

Pas de surprise : le gouvernement Bayrou vient de tomber. L'Assemblée nationale, comme cela était clairement anticipé au vu des déclarations des différents blocs politiques, n’a pas accordé sa confiance au gouvernement (364 voix contre 194). Le Premier ministre, qui a choisi fin août de passer par un vote de confiance, a bien tenté de convaincre les parlementaires cet après-midi. Mais, comme annoncé, le RN, LFI et le PS ont voté contre la confiance au gouvernement, tandis que les députés LR de leur côté étaient divisés. D’où ce vote sans appel. François Bayrou devrait remettre dès demain matin sa démission au président de la République Emmanuel Macron.