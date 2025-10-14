Gouvernement Lecornu II : Philippe Tabarot met la famille LR azuréenne en ébullition

Le fait que Philippe Tabarot, LR, soit resté ministre des Transports dans le gouvernement Lecornu II, malgré la décision du parti de ne pas y participer, a mis en ébullition la famille LR des Alpes-Maritimes. Hier ainsi, sur Ici Azur, Henri Leroy, sénateur LR et ancien maire de Mandelieu-la-Napoule s’est lâché. Sur les six ministres LR d'abord : "Ce sont des traîtres ! Il n'y a pas d'autre qualificatif". Ensuite sur la fratrie Tabarot (Michèle Tabarot, est députée, ancienne maire du Cannet et surtout présidente de la fédération LR des Alpes-Maritimes) : "ça pose un problème évidemment. On sait que le petit frère obéit à sa sœur. S’il est là, c'est parce qu’il a l'aval de sa sœur. Il appartient aux instances nationales et à notre président, qui est un homme remarquable (Bruno Retailleau), de prendre des décisions pour mettre fin à cette mascarade."

Cette décision de rester au gouvernement, contrairement au mot d’ordre LR, n’a pas été appréciée non plus par David Lisnard. Selon France3 Région, il a qualifié les ministres LR du gouvernement Lecornu 2 de "défroqués qui ne font pas la doctrine officielle” et compare cette participation à “la rustine du Titanic”. Ambiance dans la famille.