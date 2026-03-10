Le plus grand complexe de padel de la Côte ouvrira à Cannes cet automne

Cannes-La Bocca ouvrira à l’automne 2026 le plus grand complexe de padel des Alpes-Maritimes. Le projet, porté par 4PADEL, leader français des clubs de padel, et la mairie de Cannes, a franchi une nouvelle étape avec une première visite de chantier organisée en présence du maire David Lisnard et de Tony Jalinier, cofondateur du groupe PLAYERS, la maison mère de 4PADEL... créée en 2010 à Cannes et implantée à Sophia Antipolis. L’équipement prendra place dans le secteur de la Basse Vallée de la Siagne, au cœur d’une plaine sportive déjà bien dotée, et viendra renforcer l’offre cannoise en matière de sport et de loisirs. (Photo DR : un dessin de la future entrée du complexe de Padel en construction à Cannes-La Bocca).

Avec 12 pistes, dont 8 couvertes, le futur club se positionnera comme la plus grande infrastructure dédiée au padel du département. Il a été conçu pour accueillir un large public, des joueurs occasionnels aux compétiteurs confirmés, mais aussi des événements sportifs d’envergure régionale, nationale, voire internationale. 4PADEL a également confirmé sa volonté d’y installer le centre national de formation de ses entraîneurs, ce qui donnerait au site un rôle stratégique dans le développement de cette discipline en plein essor.

Au-delà des terrains, le projet veut créer un véritable lieu de vie autour du sport. Le complexe comprendra un sport-bar de 200 m², une grande terrasse, un restaurant d’inspiration méditerranéenne, ainsi que des espaces de convivialité avec terrain de pétanque et tables de ping-pong. L’objectif est d’en faire un site ouvert aux familles, aux scolaires, aux clubs, mais aussi aux visiteurs de passage à Cannes, qu’ils soient en séjour d’affaires ou de loisirs. Un nouveau parking viendra en complément pour améliorer l’accessibilité du secteur.

L’équipement se distingue aussi par ses choix architecturaux et environnementaux. Les huit pistes couvertes seront intégrées dans une structure pensée pour limiter son impact paysager, avec bardages antibruit, toitures végétalisées, structure bois et près de 2.000 m² de panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’énergie renouvelable.

À Cannes, où le sport constitue un axe fort, ce nouveau complexe s’inscrit pleinement dans le programme de la ville visant à faire de la commune une capitale du sport en plein air et en pleine mer. À proximité du campus universitaire et d’équipements majeurs comme la piscine du Grand Bleu, le Palais des Victoires ou les stades de La Bocca, ce futur pôle de padel devrait contribuer à renforcer encore l’attractivité sportive et touristique de la ville.