Grand Prix F1 de Monaco : Max Verstappen en forme

Fin du Festival de Cannes et Grand Prix F1 à Monaco, il y aura de la bousculade à l’aéroport Nice Côte d’Azur en cette fin de semaine. Course mythique, le 81ème Grand Prix, disputé au coeur de la Principauté, est programmé du 24 au 26 mai. Ce sera la huitième manche du championnat du monde de Formule 1, après le Grand Prix d’Emilie-Romagne qui s’est couru ce dimanche 19 mai sur le circuit d’Imola. Avec toujours le même défi : piloter sur un circuit étroit dans les rues de Monaco, avec ses nombreux changements de relief, ses virages serrés et son célèbre tunnel. C’est aussi toujours l’un des circuits les plus exigeants du calendrier du Championnat du Monde de Formule 1, celui que les pilotes et équipes veulent gagner ! (Photo DR).

Les monoplaces de F1 ne seront pas les seules à animer les débats dans les rues puisque les séries annexes (F2 / F3 / Porsche Mobil 1 Supercup) seront également de la partie. Le programme ? Les séances d’essai commenceront jeudi 23 mai en tout début d’après-midi pour les Formules 3. Pour la F1 les premières séances d’essai libres se tiendront vendredi 24, à partir de 13h30. Les qualifications se joueront ensuite le samedi à partir de 16 heures. La course, elle, se disputera dimanche après-midi avec au programme une parade des pilotes à 13 heures et un top départ à 15 heures pour 79 tours ou 120 mn maximum de course.

L’an dernier, en présence de 200.000 spectateurs, c’est Max Verstappen, le pilote Red Bull, qui l’a emporté devant Fernando Alonso (Aston Martin) et le Français Esteban Ocon (Alpine). Max Verstappen revient cette année encore en favori. Toujours en grande forme, le triple champion du monde a gagné dimanche à Imola en Italie le Grand Prix d’Emilie-Romagne et a accentué son avance au championnat. Le Monégasque Charles Leclerc sur sa Ferrari a fini troisième quant à lui et aura à coeur dimanche de tenter une nouvelle fois de s’imposer chez lui. En quatre participations, il n'est pour l'instant n'est jamais parvenu à décrocher le podium à Monaco (trois abandons et une seule arrivée, en 2022). Une victoire cette année ?