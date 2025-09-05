Le Grand Prix de Monaco au calendrier jusqu’en 2035 inclus

Epreuve mythique du calendrier de la F1, le Grand Prix de Monaco va pouvoir se courir au moins jusqu’en 2035. En novembre 2024, il avait déjà été annoncé une prolongation de son contrat jusqu’en 2031 mais la Principauté avait dû laisser du lest sur les dates. Ainsi, dès 2026, il quittera le dernier week-end de mai pour le premier week-end de juin et ne sera plus couplé au Festival de Cannes. Cette fois, le grand prix monégasque obtient quatre ans de plus. Dans un communiqué publié en marge du GP d’Italie de ce week-end, Formula One a annoncé que “la Formule 1 prolonge le Grand Prix de Monaco jusqu’en 2035 inclus, à la suite de l’extension de l’accord existant avec l’Automobile Club de Monaco”.