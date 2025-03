Le Grand Prix de Monaco ajoute un sponsor à son nom officiel

Le Grand Prix de Monaco change de nom. Il s’appellera cette année officiellement Grand Prix de Monaco Formule 1 TAG Heuer 2025. La raison, on s'en doute : un sponsor principal. La F1 a conclu un accord en début d’année avec TAG Heuer et la marque de montres est devenue premier partenaire titre du Grand Prix de Monaco pour la course de 2025. Un événement dans le monde de la F1 : c’est la première fois en 75 ans d'existence que cette course mythique ajoute un nom de marque à son nom officiel. Une course qui, autre changement, aura encore lieu cette année fin mai (le 25 mai) mais sera décalée d’une semaine l’année suivante, en 2026.