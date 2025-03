Grand Prix de Monaco : la note F1 passe de 12 à 25 M€

Monaco garde son Grand Prix F1. Du moins jusqu’en 2031. La signature du nouveau contrat s'est faite jeudi. Mais cela va lui coûter plus cher selon plusieurs médias, dont RMC. Pour garder cette course mythique qui contribue aussi à la renommée mondiale de la Principauté, les organisateurs monégasques ont accepté de doubler la note des frais de course annuels. Selon l’accord avec la FIA qui courait jusqu’en 2025, ils payaient 12 M€ à la F1 pour le Grand Prix, moins que la plupart des autres courses et celà après des décennies de gratuité. A partir de 2026, la note passera à 25 M€.

Pour garder son GP, Monaco a non seulement dû faire un effort financier, mais aussi accepter le report d’une semaine des dates. A partir de 2026, la course n’aura plus lieu la dernière semaine de mai, mais la première de juin. Ce qui présentera cependant un avantage pour la Côte : éviter le télescopage avec le Festival de Cannes et les traditionnelles bousculades à l'aéroport Nice Côte d'Azur.