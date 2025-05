Grand Prix de Monaco : Oscar Piastri (Mclaren) en favori

Une semaine après Imola, cap sur Monaco et son mythique circuit pour la Formule 1. Huitième rendez-vous de la saison, la 71e édition de l’épreuve la plus emblématique du calendrier se jouera dimanche 25 mai avec départ 15 heures pour 78 tours sur le circuit urbain de 3,337 km, le même qu’ont emprunté voilà un peu plus de deux semaines les FormulaE pour leur grand prix. Pour fixer les idées, le record du tour F1 thermique est détenu par Lewis Hamilton en 2021 avec 1:12.909. (Photo DR : la nouvelle mascotte de l’Automobile Club de Monaco).

Les favoris ? Qui succèdera à Charles Leclerc, vainqueur à domicile l’an dernier ? Les analystes et bookmaker ont fait leurs paris : Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) ressortent comme les principaux prétendants à la victoire. Max Verstappen, récent vainqueur à Imola, reste un candidat sérieux, a déjà gagné à Monaco et bénéficie d'une Red Bull optimisée pour les circuits techniques. Charles Leclerc peut évidemment compter sur le soutien du public mais aussi d’une grande maîtrise du tracé. Les observateurs le voient toutefois davantage comme un outsider face à la domination actuelle de McLaren et la concurrence de Verstappen.

Leur favori reste néanmoins Oscar Piastri grâce à ses performances constantes cette saison, sa position de leader au championnat et sa capacité à bien gérer le circuit monégasque (deuxième en 2024, plusieurs victoires cette année).

A noter une nouvelle règle cette année pour pimenter la course : si la route est sèche, les pilotes se doivent d’utiliser trois trains de pneus comportant au moins deux composés différents. D’où également un arrêt supplémentaire. Pour l’anecdote aussi, bonjour Vrooom. C’est la nouvelle mascotte officielle du Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025. Ce guépard aux couleurs de la Principauté, rejoint l’univers de l’ACM et de ses manifestations et assurera sa première apparition un peu partout dans les zones les plus animées du circuit.