Le Grand Prix de Monaco signe jusqu’en 2031 mais changera ses dates

A la fois une bonne nouvelle et une plus ou moins bonne pour le Grand Prix F1 de Monaco. La bonne, c’est que le plus “glamour” des Grands Prix pourra continuer à se courir dans les rues de la Principauté au moins jusqu’en 2031. A l’heure où la F1 cherche à faire des rotations de ses grands prix sur le sol européen, c’est rassurant. La plus ou moins bonne, c’est un changement de date, dès 2026 avec un GP monégasque qui ripe du dernier week-end de mai au premier week-end de juin.

Moins bonne nouvelle car le Grand Prix venait se coupler avec la fin du Festival de Cannes et bénéficiait de toutes les stars du tapis rouge cannois. Bonne quand même pour d'autres personnes car ce changement de date évitera la grosse cohue à l’aéroport de Nice à la fin du festival. Pour 2025 en tout cas, le Grand Prix de Monaco reste sur ses dates traditionnelles. Il va se courir du 23 au 25 mai 2025 et se télescopera une dernière fois avec le 78ème Festival de Cannes du 13 au 24 mai.