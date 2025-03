Le grand virage de Polygone qui devient Shopping Promenade Riviera

Un gros remue-ménage en vue à Polygone Riviera. Un an après avoir été racheté par le groupe Frey pour 272 M€ à Unibail-Rodamco-Westfied, le centre commercial à ciel ouvert de Cagnes-sur-mer (70.000 m2) change de nom. Il s’appelle depuis hier le Shopping Promenade Riviera pour marquer son nouveau positionnement. Car s’il reste dédié au shopping plein air, il va renforcer la restauration et accentuer son volet loisirs, art et culture. C’est cette nouvelle donne qui a été présentée hier lors d’une conférence de presse par Antoine Frey, Pdg du groupe propriétaire. (Photo DR : l'ex Polygone Riviera rebaptisé Shopping Promenade Riviera).

Cap sur les loisirs

Avec en prime une annonce sur le repreneur de l’emplacement du Printemps. Le départ de la marque avait déjà été annoncé mais pas ce qui allait remplacer le grand magasin dans son vaste bâtiment de 5.000 m2. Fin du suspense : ce sera fin décembre 2025 un SpeedPark avec bowling, karting, laser game, billard, karaoké, quiz game. Bien dans ce renforcement des activités loisir, une autre arrivée d’envergure a été dévoilée : un "Fort Boyard aventures". Inspiré du célèbre jeu télévisé, il remplacera le magasin Botanic qui cédera la place dans le deuxième semestre 2025.

Une aire de jeux monumentale autour de l'entrée du casino

Dans cette transformation de Polygone, Frey ambitionne de réinventer l’expérience client. Bien au-delà du shopping traditionnel, il mise sur les loisirs, la culture et les espaces de partage pour répondre aux attentes des consommateurs modernes. Exemple avec la création, pour les familles et les enfants, d'une aire de jeux monumentale face au casino (elle sera accessible gratuitement) et un doublement du nombre de terrains de pétanque.

Une trentaine d'ouvertures d'enseignes en 2025

Les commerces n’en sont pas pour autant oubliés. En complément des loisirs, le centre commercial prévoit 30 nouvelles ouvertures d’enseignes en 2025, notamment dans le secteur de la mode avec l’agrandissement de Pull & Bear, Bershka, et JD Sport. Pour la restauration, une dizaine de restaurants supplémentaires sont prévus avec notamment une nouvelle zone créée sur la partie haute, en synergie avec le futur SpeedPark, à l'emplacement du Printemps.

Un investissement de 28 M€

Côté culture, Frey mise sur l’art avec des fresques de street art et des œuvres contemporaines, tout en lançant des initiatives comme un Social Club dédié aux associations locales dans la tête du Guetteur de Sosno. Au total, Frey va investir 28 M€ dans cette transformation du centre commercial cagnois qu'il considère comme son vaisseau amiral. Le groupe en a les moyens. En juin dernier, il avait annoncé avoir signé 400 M€ de financements pour l’ensemble de ses opérations.