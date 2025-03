Grande Ecole du Numérique, La Plateforme s’installe à Cannes

Bienvenue La Plateforme à Cannes ! Spécialisée dans le numérique et les nouvelles technologies, cette école d’enseignement supérieur est hébergée provisoirement depuis le 3 avril dernier à La Frayère aux côtés de l’école Simplon. Elle s’implantera définitivement dans le quartier République à partir du printemps 2024. Sa particularité est d’être entièrement financée par du mécénat et donc de n'engendrer aucun frais de scolarité pour les étudiants. (Photo DR : le maire de Cannes David Lisnard, parmi les étudiants de La Plateforme Cannes).

Labellisée Grande Ecole du Numérique, La Plateforme vise à former des codeurs et développeurs web, des experts en sécurité, des ingénieurs spécialisés en Intelligence artificielle ou encore des chefs de projet innovation. En outre, les étudiants bénéficient de plages d’alternance en entreprise ainsi que d’un accompagnement proposé par des professionnels qualifiés pour développer leur employabilité. Ce sont ainsi 150 à 200 apprenants qui sont attendus à Cannes.

Son implantation a été saluée par David Lisnard, lors d’une visite dans les locaux. Pour le maire de Cannes, cette arrivée “s’inscrit en cohérence avec notre engagement non seulement de faire de Cannes une ville agréable à vivre dans tous les quartiers, mais aussi d’y développer des formations en lien concret avec le tissu entrepreneurial local et de stimuler l’innovation dans les domaines de l’économie créative”.

“La Plateforme mène depuis 4 ans son action avec une double approche : former professionnellement aux métiers du numérique de façon la plus large possible pour favoriser le développement économique, et sensibiliser au sein d’un lieu dédié les populations les plus larges possibles aux sujets du numérique (les plus jeunes comme les populations issues des QPV)” a rappelé de son côté Cyril Zimmermann, fondateur de l’école. “Partant de ce constat, La Plateforme Alpes Maritimes a été pensée, pour les mois et les années qui viennent, comme un lieu d’accompagnement des parcours mais aussi un tiers lieu numérique, véritable écosystème apprenant.”